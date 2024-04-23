Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сапутин побил клубный «рекорд» Никиты Шевченко
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 18:48 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:54
241
0

Сапутин побил клубный «рекорд» Никиты Шевченко

Александр Сапутин стал самым молодым голкипером «Зари», удалявшимся с поля

23 апреля 2024, 18:48 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:54
241
0
Сапутин побил клубный «рекорд» Никиты Шевченко
ФК Шахтер. Александр Сапутин

Александр Сапутин стал четвертым после Игоря Шуховцева, Никиты Шевченко и Николы Василя вратарем «Зари», удалявшимся с поля в чемпионатах Украины. При этом свою первую красную карточку он заработал в 20 лет 161 день, побив прежний клубный «рекорд», принадлежавший Шевченко, на 309 дней.

К слову, среди голкиперов других команд в более юном возрасте получали «высшую меру» только Богдан Сарнавский, Сергей Перхун, Руслан Нещерет и Максим Коваль.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые вратари, удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины

Возраст

Вратарь

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 47 дней

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал

17.03.2013

Ильичевец (г)

1:2

18 лет 222 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

13.04.1996

Черноморец (д)

0:2

18 лет 318 дней

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

05.12.2020

Мариуполь (д)

2:1

19 лет 153 дня

Максим КОВАЛЬ

Динамо

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

20 лет 161 день

Александр САПУТИН

Заря

22.04.2024

Шахтер (г)

1:2

20 лет 168 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

19.06.1995

Торпедо (г)

1:1

21 год 105 дней

Никита ШЕВЧЕНКО

Заря

11.05.2014

Шахтер (д)

1:3

21 год 288 дней

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Таврия

10.09.1994

Нива Т (д)

3:0

21 год 300 дней

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

28.05.2023

Днепр-1 (д)

3:0

22 года 31 день

Андрей ТЛУМАК

Карпаты

07.04.2001

Нива Т (д)

1:2

По теме:
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
БАШИЧ: «Я не боюсь войны. Верю, что Украина держит все под контролем»
Яков БАШИЧ: «Мы хорошо играли против Шахтера»
Александр Сапутин цифры и факты Заря Луганск
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Футбол | 23 апреля 2024, 16:36 19
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

Но футболисты закарпатской команды отказали в «сотрудничестве» Сергею Третьяку

Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Футбол | 23 апреля 2024, 03:55 0
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика

Наиболее вероятным следующим клубом у букмекерских контор является Челси, дальше – Арсенал...

Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Футбол | 23.04.2024, 19:00
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 28
Футбол
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
22.04.2024, 07:22 5
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем