Сапутин побил клубный «рекорд» Никиты Шевченко
Александр Сапутин стал самым молодым голкипером «Зари», удалявшимся с поля
Александр Сапутин стал четвертым после Игоря Шуховцева, Никиты Шевченко и Николы Василя вратарем «Зари», удалявшимся с поля в чемпионатах Украины. При этом свою первую красную карточку он заработал в 20 лет 161 день, побив прежний клубный «рекорд», принадлежавший Шевченко, на 309 дней.
К слову, среди голкиперов других команд в более юном возрасте получали «высшую меру» только Богдан Сарнавский, Сергей Перхун, Руслан Нещерет и Максим Коваль.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые вратари, удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 47 дней
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал
|
17.03.2013
|
Ильичевец (г)
|
1:2
|
18 лет 222 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
13.04.1996
|
Черноморец (д)
|
0:2
|
18 лет 318 дней
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
05.12.2020
|
Мариуполь (д)
|
2:1
|
19 лет 153 дня
|
Максим КОВАЛЬ
|
Динамо
|
10.05.2012
|
Таврия (д)
|
1:1
|
20 лет 161 день
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
22.04.2024
|
Шахтер (г)
|
1:2
|
20 лет 168 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
19.06.1995
|
Торпедо (г)
|
1:1
|
21 год 105 дней
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Заря
|
11.05.2014
|
Шахтер (д)
|
1:3
|
21 год 288 дней
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Таврия
|
10.09.1994
|
Нива Т (д)
|
3:0
|
21 год 300 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
28.05.2023
|
Днепр-1 (д)
|
3:0
|
22 года 31 день
|
Андрей ТЛУМАК
|
Карпаты
|
07.04.2001
|
Нива Т (д)
|
1:2
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