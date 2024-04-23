Сапутин побил клубный «рекорд» Никиты Шевченко

Александр Сапутин стал четвертым после Игоря Шуховцева, Никиты Шевченко и Николы Василя вратарем «Зари», удалявшимся с поля в чемпионатах Украины. При этом свою первую красную карточку он заработал в 20 лет 161 день, побив прежний клубный «рекорд», принадлежавший Шевченко, на 309 дней.

К слову, среди голкиперов других команд в более юном возрасте получали «высшую меру» только Богдан Сарнавский, Сергей Перхун, Руслан Нещерет и Максим Коваль.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые вратари, удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины