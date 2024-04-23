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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 18:44 |
588
0

Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо

Яков Башич поделился интересной историей о карьере своего брата-близнеца Томы Башича

23 апреля 2024, 18:44 |
588
0
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Башич

Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич рассказал, что его брат-близнец Тома Башич, который принадлежит «Лацио», но на правах аренды выступает за «Салернитану», в свое время мог оказаться в киевском «Динамо».

– У Вас есть брат-близнец Тома, который принадлежит «Лацио», а выступает за «Салернитану». Насколько вы близки и советовались ли с ним по поводу переезда в Украину?

– Периодически мы общаемся о футболе. Бесспорно, мы проанализируем и разберем два гола, которые сегодня пропустила «Заря», обсудим некоторые моменты. Что касается Украины, то брат говорил мне... Точнее не так – я знал, что Тому когда-то приглашали в киевское «Динамо».

– Когда это было?

– Несколько лет назад. Кажется, он выступал за «Бордо». Они рассматривали его кандидатуру, но он оставался во Франции, а затем перешел в «Лацио». У него был отличный первый год. Но Тома – игрок атакующего плана, от него ждут голов и ассистов, то есть цифровых показателей. Как бы ты хорошо ни играл, должен давать статистику, результат. Сейчас он в аренде. Летом Тома вернется в «Лацио», там будет новый тренер. На предсезонной подготовке надо хорошо себя показать.

Ранее Яков Башич рассказал, как решился на переезд в Украину.

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Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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