Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Яков Башич поделился интересной историей о карьере своего брата-близнеца Томы Башича
Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич рассказал, что его брат-близнец Тома Башич, который принадлежит «Лацио», но на правах аренды выступает за «Салернитану», в свое время мог оказаться в киевском «Динамо».
– У Вас есть брат-близнец Тома, который принадлежит «Лацио», а выступает за «Салернитану». Насколько вы близки и советовались ли с ним по поводу переезда в Украину?
– Периодически мы общаемся о футболе. Бесспорно, мы проанализируем и разберем два гола, которые сегодня пропустила «Заря», обсудим некоторые моменты. Что касается Украины, то брат говорил мне... Точнее не так – я знал, что Тому когда-то приглашали в киевское «Динамо».
– Когда это было?
– Несколько лет назад. Кажется, он выступал за «Бордо». Они рассматривали его кандидатуру, но он оставался во Франции, а затем перешел в «Лацио». У него был отличный первый год. Но Тома – игрок атакующего плана, от него ждут голов и ассистов, то есть цифровых показателей. Как бы ты хорошо ни играл, должен давать статистику, результат. Сейчас он в аренде. Летом Тома вернется в «Лацио», там будет новый тренер. На предсезонной подготовке надо хорошо себя показать.
Ранее Яков Башич рассказал, как решился на переезд в Украину.
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