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  4. БАШИЧ: «Я не боюсь войны. Верю, что Украина держит все под контролем»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 17:10 |
525
0

БАШИЧ: «Я не боюсь войны. Верю, что Украина держит все под контролем»

Полузащитник «Зари» рассказал, как решился на переезд в Украину

23 апреля 2024, 17:10 |
525
0
БАШИЧ: «Я не боюсь войны. Верю, что Украина держит все под контролем»
ФК Заря. Яков Башич

Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич рассказал, как решился на переезд в Украину во время большой войны.

– Вас, наверное, часто спрашивали о российско-украинской войне. В феврале Вы подписали контракт с «Зарей». Долго колебались?

– Я совсем не боюсь. Я верю, что Украина все держит под контролем, с этим нет проблем. Правда, вижу, как иногда сигнал воздушной срабатывает, но никто этим особо не занимается.

Ранее Яков Башич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Яков Башич Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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