БАШИЧ: «Я не боюсь войны. Верю, что Украина держит все под контролем»
Полузащитник «Зари» рассказал, как решился на переезд в Украину
Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич рассказал, как решился на переезд в Украину во время большой войны.
– Вас, наверное, часто спрашивали о российско-украинской войне. В феврале Вы подписали контракт с «Зарей». Долго колебались?
– Я совсем не боюсь. Я верю, что Украина все держит под контролем, с этим нет проблем. Правда, вижу, как иногда сигнал воздушной срабатывает, но никто этим особо не занимается.
Ранее Яков Башич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.
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