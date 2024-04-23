Владлен ЮРЧЕНКО: «Такое ощущение, что нам залетают все удары в ворота»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Владлен, почему твоей команде не удался первый тайм?

– Уже в начале игры мы пропустили гол. Черненко пробил издали в «девятку». Такое ощущение, что нам залетают все удары в ворота, откуда бы они ни наносились. Затем гости имели еще шансы после выполнения стандартных положений. Но мы перетерпели.

Во втором тайме картина на футбольном поле изменилась – мы завладели инициативой. Считаю, что после перерыва мы могли забивать четыре мяча и заканчивать игру. Но, забить в строй не можем. Лишь однажды Сидоров пробил Федоровского. Сыграли – 1:1. Считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли «Оболонь».

– В нынешней ситуации для «Металлиста 1925» вы получили 1 очко или потеряли 2 очка?

– Конечно, это потеря двух очков.

– С трибуны стадиона было видно, что харьковская команда лучше готова физически.

– Соглашусь с этим. Мы заставили соперника обороняться. Некоторых игроков «Оболони» хватали судороги. Но не можем забить гол.

– «Металлист 1925» имеет в пассиве серию из 13-ти матчей без побед. Когда вы выиграете?

– Не могу сказать, что эта серия на нас давит. Мы очень хотим выиграть. От игры к игре прибавляем. Мы понимаем, что времени до окончания сезона мало, но надеемся на быстрые победы.

– Впереди у вас выезд в Кривой Рог. Там будет еще тяжелее, чем сегодня?

– Нас ждет еще один непростой матч. «Кривбасс» находится среди лидеров нынешнего сезона, но мы можем противостоять любому оппоненту.

– Если сравнивать качество игры вашей команды в марте и сейчас, «Металлист 1925» стал сильнее?

– Считаю, что намного сильнее мы начали играть. С каждым матчем мы прибавляем.