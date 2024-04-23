18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о подписании бывшего игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского.

Легендарный для украинского футбола игрок уже успел дебютировать в новой команде. В первом же матче Артем «отметился» интересным эпизодом – разговором «на повышенных тонах» с боковым арбитром матча.

ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS