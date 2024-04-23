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  4. ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 16:06 |
1005
0

ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS

Бывший нападающий «Динамо» провел грубый разговор с арбитром

23 апреля 2024, 16:06 |
1005
0
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
IGNIS. Артем Милевский

18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о подписании бывшего игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского.

Легендарный для украинского футбола игрок уже успел дебютировать в новой команде. В первом же матче Артем «отметился» интересным эпизодом – разговором «на повышенных тонах» с боковым арбитром матча.

ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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