Яков БАШИЧ: «Мы хорошо играли против Шахтера»

Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 25-го тура УПЛ.

– Яков, как оцените матч против «Шахтера»?

– Мы играли хорошо, держались практически до самой концовки. Конечно, Шахтер владел мячом, преобладал позиционно, но мы проводили опасные контратаки. В конце концов, нам удалось забить хороший гол. Обидно, что мы не смогли удержать этот результат до финального свистка.

– В «Заре» Вы обычно играете в опорной зоне, однако с «Шахтером» вышли на позиции центрального защитника. Как чувствовали себя в новой роли?

– Я имею опыт выступлений на этой позиции. Поэтому время от времени я могу прыгать с одной позиции на другую – из опорной зоны в защиту. Это не мое главное амплуа, впрочем так случилось, что два наших центрбека пропускали игру из-за дисквалификации. Следовательно, мне пришлось сыграть в обороне. Я хотел продемонстрировать свои лучшие качества. Это было близко, но, к сожалению, не сложилось.

– До 87-й минуты «Заря» действовала в защите без грубых ошибок. А потом случился стандартный навес с фланга.

– Наверное, я бы не сказал, что это недостаток концентрации. Возможно, все решил один шаг – следовало сделать его вперед или назад. Кросс с фланга был великолепным. В той ситуации непросто было принять правильное решение. К тому же в защите сегодня вышли несколько новых футболистов. Видимо, нам нужно немного больше времени.

– Несмотря на большие кадровые проблемы, во втором матче с «Шахтером» ваша команда выглядела лучше?

– С точки зрения результата – бесспорно. Мы вели в счете 1:0. Если же говорить о контратаках, то я бы сказал, что мы были опаснее в первой игре. И Шахтер выглядел угрожающе в прошлый четверг.