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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы – Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера»
Англия
23 апреля 2024, 15:24 |
1096
2

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы – Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера»

Главный тренер «Челси» прокомментировал возможное отсутствие полузащитника в матче против «Арсенала»

23 апреля 2024, 15:24 |
1096
2
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы – Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал возможное отсутствие английского полузащитника Коула Палмера в перенесенном матче 29-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«Если Коул Палмер завтра не сможет сыграть против «Арсенала», то это хороший вызов для нас. Если бы я был на месте его товарищей по команде, я был бы мотивирован выйти на поле и показать, что мы – футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера».

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: OneFootball
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Комментарии 2
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Falko
Та ясно, що Челсі - не футбольний клуб Коула Палмера. Челсі - футбольний клуб Михайла Мудрика. Не вірите - спитайте ваятеля заголовків у Sport.ua.
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Перець
Все буде залежати від вмотивації і психологічного стану гравців Челсі 
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