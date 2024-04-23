Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы – Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал возможное отсутствие английского полузащитника Коула Палмера в перенесенном матче 29-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала»:

«Если Коул Палмер завтра не сможет сыграть против «Арсенала», то это хороший вызов для нас. Если бы я был на месте его товарищей по команде, я был бы мотивирован выйти на поле и показать, что мы – футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера».

Лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси» состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.