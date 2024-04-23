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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 15:31 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:34
264
1

УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера 25-го тура

Среди претендентов – представители пяти клубов

23 апреля 2024, 15:31 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:34
264
1
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера 25-го тура
УПЛ

Украинская Премьер-лига определила четверки претендентов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам 25-го тура.

Традиционно на первом этапе спортивные журналисты и партнеры называли своих претендентов, а на втором для определения лучших уже подключаются болельщики в соцсетях.

На звание лучшего игрока тура претендуют Кевин («Шахтер»), Николай Шапаренко («Динамо»), Рафаэль Бандейра («Кривбасс») и Эйнел Соареш (ЛНЗ).

Лучшим тренером 25-го тура может быть назван Марино Пушич («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»), Ярослав Вишняк («Колос») и Олег Дулуб (ЛНЗ).

Голосование продлится до 9:00 24 апреля.

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Украинская Премьер-лига лучший игрок Николай Шапаренко Кевин Рафаэль Бандейра Эйнел Соареш лучший тренер Марино Пушич Александр Шовковский Ярослав Вишняк Олег Дулуб
Юрій Вишневський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 1
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maxno
Сашко зачем опять всунули . Полесье обыграл хромающее на обе ноги это заслуга или показатель посмотрим с Днепр минус один как Сошо проведёт. А сейчас смешно .
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