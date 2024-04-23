УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера 25-го тура
Среди претендентов – представители пяти клубов
Украинская Премьер-лига определила четверки претендентов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам 25-го тура.
Традиционно на первом этапе спортивные журналисты и партнеры называли своих претендентов, а на втором для определения лучших уже подключаются болельщики в соцсетях.
На звание лучшего игрока тура претендуют Кевин («Шахтер»), Николай Шапаренко («Динамо»), Рафаэль Бандейра («Кривбасс») и Эйнел Соареш (ЛНЗ).
Лучшим тренером 25-го тура может быть назван Марино Пушич («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»), Ярослав Вишняк («Колос») и Олег Дулуб (ЛНЗ).
Голосование продлится до 9:00 24 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Челси» прокомментировал возможное отсутствие полузащитника в матче против «Арсенала»
Недавно киевский клуб разгромил «Полесье» со счетом 3:0