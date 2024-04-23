УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера 25-го тура

Украинская Премьер-лига определила четверки претендентов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам 25-го тура.

Традиционно на первом этапе спортивные журналисты и партнеры называли своих претендентов, а на втором для определения лучших уже подключаются болельщики в соцсетях.

На звание лучшего игрока тура претендуют Кевин («Шахтер»), Николай Шапаренко («Динамо»), Рафаэль Бандейра («Кривбасс») и Эйнел Соареш (ЛНЗ).

Лучшим тренером 25-го тура может быть назван Марино Пушич («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»), Ярослав Вишняк («Колос») и Олег Дулуб (ЛНЗ).

Голосование продлится до 9:00 24 апреля.