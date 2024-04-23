Юлия Стародубцева – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) начнет выступления нана грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против 28-летней Екатерины Макаровой. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Габриэлы Кнутсон (№190 WTA) или Франсиски Жорже (№184 WTA).

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