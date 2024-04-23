ITF23 апреля 2024, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:11
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Юлия Стародубцева – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Оэйраше
23 апреля 2024, 14:56 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:11
486
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23 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) начнет выступления нана грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против 28-летней Екатерины Макаровой. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Габриэлы Кнутсон (№190 WTA) или Франсиски Жорже (№184 WTA).
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