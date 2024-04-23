В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году
Львовяне уплатили налоги почти на 30 миллионов гривен
Львовские «Карпаты» в 2023 году пополнили бюджет Украины на 29 355 669 гривен, сообщает официальный аккаунт клуба в сети Twitter.
При расчете данной суммы учитывали налоги и сборы, а также показатели всех юридических лиц, входящих в структуру клуба.
«Карпаты» занимают первое место в этом сезоне чемпионской группы Первой лиги, набрав 57 очков в 23 матчах второго дивизиона украинского футбола. У команды есть 11-очковый отрыв от третьего места, что дает ей высокие шансы на прямой выход в Украинскую Премьер-лигу по итогам кампании.
Сплачені податки наповнюють бюджет України, завдяки якому функціонує держава, кошти з якого ідуть на підтримку воїнів 🇺🇦— ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) April 23, 2024
У 2023 році ФК "Карпати" сплатив до бюджету 29 355 669* гривень податків і зборів.
* Враховано показники всіх юридичних осіб, що входять у структуру клубу. pic.twitter.com/rcWCyiorL0
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