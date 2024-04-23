В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году

Львовские «Карпаты» в 2023 году пополнили бюджет Украины на 29 355 669 гривен, сообщает официальный аккаунт клуба в сети Twitter.

При расчете данной суммы учитывали налоги и сборы, а также показатели всех юридических лиц, входящих в структуру клуба.

«Карпаты» занимают первое место в этом сезоне чемпионской группы Первой лиги, набрав 57 очков в 23 матчах второго дивизиона украинского футбола. У команды есть 11-очковый отрыв от третьего места, что дает ей высокие шансы на прямой выход в Украинскую Премьер-лигу по итогам кампании.