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  4. В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году
Украина. Первая лига
23 апреля 2024, 14:59 |
216
0

В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году

Львовяне уплатили налоги почти на 30 миллионов гривен

23 апреля 2024, 14:59 |
216
0
В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» в 2023 году пополнили бюджет Украины на 29 355 669 гривен, сообщает официальный аккаунт клуба в сети Twitter.

При расчете данной суммы учитывали налоги и сборы, а также показатели всех юридических лиц, входящих в структуру клуба.

«Карпаты» занимают первое место в этом сезоне чемпионской группы Первой лиги, набрав 57 очков в 23 матчах второго дивизиона украинского футбола. У команды есть 11-очковый отрыв от третьего места, что дает ей высокие шансы на прямой выход в Украинскую Премьер-лигу по итогам кампании.

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Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу налоги
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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