Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой
В клубе из Бирмингема специалист работает с ноября 2022 года
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продлил контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletiс.
Согласно информации источника, новый контракт рассчитан до лета 2027 года. В «Астон Вилле» испанец работает с ноября 2022 года.
Ранее Унаи Эмери считался одним из основных кандидатов на работу в мюнхенской «Баварии», также интерес к 52-летнему тренеру проявляла каталонская «Барселона».
На данный момент «Астон Вилла» с 66 очками занимает 4-е место в АПЛ, а также вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».
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