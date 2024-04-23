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  4. Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой
Англия
23 апреля 2024, 14:37 |
176
0

Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой

В клубе из Бирмингема специалист работает с ноября 2022 года

23 апреля 2024, 14:37 |
176
0
Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продлил контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletiс.

Согласно информации источника, новый контракт рассчитан до лета 2027 года. В «Астон Вилле» испанец работает с ноября 2022 года.

Ранее Унаи Эмери считался одним из основных кандидатов на работу в мюнхенской «Баварии», также интерес к 52-летнему тренеру проявляла каталонская «Барселона».

На данный момент «Астон Вилла» с 66 очками занимает 4-е место в АПЛ, а также вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».

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Унаи Эмери Астон Вилла продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бавария Барселона Лига конференций
Юрій Вишневський Источник: The Athletic
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