Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продлил контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletiс.

Согласно информации источника, новый контракт рассчитан до лета 2027 года. В «Астон Вилле» испанец работает с ноября 2022 года.

Ранее Унаи Эмери считался одним из основных кандидатов на работу в мюнхенской «Баварии», также интерес к 52-летнему тренеру проявляла каталонская «Барселона».

На данный момент «Астон Вилла» с 66 очками занимает 4-е место в АПЛ, а также вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с греческим «Олимпиакосом».