У стадиона Баварии появится памятник легендарному Францу Беккенбауэру

У домашнего стадиона «Баварии», «Альянц Арены», будет установлен памятник Францу Беккенбауэру.

Это будет бронзовая статуя в 1,5 раза выше человеческого роста, установленная на постаменте в форме баварского ромба. Об этом сообщил фонд Курта Ландауэра, который будет заниматься установкой памятника. Реализация проекта займет около 18 месяцев.

Напомним, экс-футболист, тренер и президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года. За свою игровую карьеру Кайзер Франц провел почти 600 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, став пятикратным чемпионом страны и трижды завоевав Кубок чемпионов с «Баварией», а также став чемпионом Европы и мира со сборной ФРГ.