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  4. У стадиона Баварии появится памятник легендарному Францу Беккенбауэру
Германия
23 апреля 2024, 12:57 |
173
0

У стадиона Баварии появится памятник легендарному Францу Беккенбауэру

Реализация проекта займет около 18 месяцев

23 апреля 2024, 12:57 |
173
0
У стадиона Баварии появится памятник легендарному Францу Беккенбауэру
Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

У домашнего стадиона «Баварии», «Альянц Арены», будет установлен памятник Францу Беккенбауэру.

Это будет бронзовая статуя в 1,5 раза выше человеческого роста, установленная на постаменте в форме баварского ромба. Об этом сообщил фонд Курта Ландауэра, который будет заниматься установкой памятника. Реализация проекта займет около 18 месяцев.

Напомним, экс-футболист, тренер и президент «Баварии» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года. За свою игровую карьеру Кайзер Франц провел почти 600 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, став пятикратным чемпионом страны и трижды завоевав Кубок чемпионов с «Баварией», а также став чемпионом Европы и мира со сборной ФРГ.

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Бавария Франц Беккенбауэр памятник Альянц Арена
Юрій Вишневський Источник: Deutsche Welle
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