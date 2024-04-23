Капелло сравнил Роналду и Месси: «Один великий, другой – гений»

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и сборной Англии Фабио Капелло сравнил двух величайших футболистов современности, Криштиану Роналду и Лионеля Месси, в разрезе оценки игры 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Первый раз я увидел игру Месси на Кубке Гампера. На 20-25-й минуте игры я подошел к Франку Райкарду и попросил его позволить мне арендовать Лионеля на тот сезон. Он был гением. У Ламина много качеств и он очень интересный игрок, но его нельзя будет назвать гением. Месси, Пеле и Марадона ими являлись, Роналду был очень близок к ним.

Криштиану — выдающийся футболист и голеадор, он выигрывал титулы и «Золотые мячи», но он не был так велик, как Месси. Роналду — великий игрок, но он не гений», — цитирует Капелло Sport.es.