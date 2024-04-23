Больше выбор для Реброва. УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Тренеры смогут включать в заявку 26 игроков
По информации британских СМИ, УЕФА проголосовал за то, чтобы заявки сборных на чемпионат Европы состояли из 26 игроков. Это сделано по просьбе тренеров.
Во время пандемии коронавируса заявки расширили до 26 человек, однако затем сократили до 23 футболистов.
Сообщается, что многие наставники критиковали решение УЕФА вернуть заявку к привычным 23 игроками и просили функционеров изменить правило из-за большого количество травм, которые ожидаются в конце сезона.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
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