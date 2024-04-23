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Чемпионат Европы
23 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:34
872
0

СМИ: звезда Баварии и сборной Франции пропустит Евро-2024

Полузащитник Кингсли Коман травмировал колено в матче Бундеслиги

23 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:34
872
0
СМИ: звезда Баварии и сборной Франции пропустит Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман пропустит чемпионат Европы 2024 года, сообщает L'Equipe.

27-летний француз получил повреждение колена в матче 29-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:0).

По данным источника, шансы на то, что Коман успеет восстановиться к Евро-2024, значительно снизились, что признает сам футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Коман провел 27 игр за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе сборной Франции футболист провел в общей сложности 55 матчей и забил 8 мячей.

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Кингсли Коман травма колена Евро-2024 сборная Франции по футболу Бавария
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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