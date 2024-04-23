СМИ: звезда Баварии и сборной Франции пропустит Евро-2024

Вингер «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман пропустит чемпионат Европы 2024 года, сообщает L'Equipe.

27-летний француз получил повреждение колена в матче 29-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:0).

По данным источника, шансы на то, что Коман успеет восстановиться к Евро-2024, значительно снизились, что признает сам футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Коман провел 27 игр за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе сборной Франции футболист провел в общей сложности 55 матчей и забил 8 мячей.