МОУРИНЬО: «Я единственный, кто два года подряд играл в финалах еврокубков»
С середины января португалец находится без работы
Известный португальский специалист Жозе Моуринью подчеркнул, что добился серьезного успеха с «Ромой» в последние годы.
Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций в 2022 году, а в 2023-м дошли до финала Лиги Европы.
«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах еврокубков. Так что давайте говорить о моих настоящих, а не прошлых успехах. Я не виноват, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.
Но если спросить у 90% тренеров, хотели бы они два раза подряд выйти в финал еврокубков, то большинство из них скажут утвердительно», — сказал Моуринью в интервью The Telegraph.
Напомним, в середине января Моуринью был уволен из «Ромы» и на данный момент находится без работы.
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