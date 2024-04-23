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  4. МОУРИНЬО: «Я единственный, кто два года подряд играл в финалах еврокубков»
Лига конференций
23 апреля 2024, 11:20 |
440
3

МОУРИНЬО: «Я единственный, кто два года подряд играл в финалах еврокубков»

С середины января португалец находится без работы

23 апреля 2024, 11:20 |
440
3
МОУРИНЬО: «Я единственный, кто два года подряд играл в финалах еврокубков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский специалист Жозе Моуринью подчеркнул, что добился серьезного успеха с «Ромой» в последние годы.

Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций в 2022 году, а в 2023-м дошли до финала Лиги Европы.

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах еврокубков. Так что давайте говорить о моих настоящих, а не прошлых успехах. Я не виноват, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

Но если спросить у 90% тренеров, хотели бы они два раза подряд выйти в финал еврокубков, то большинство из них скажут утвердительно», — сказал Моуринью в интервью The Telegraph.

Напомним, в середине января Моуринью был уволен из «Ромы» и на данный момент находится без работы.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Лига конференций Лига Европы трофеи
Юрій Вишневський Источник: The Telegraph
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Сучасний Моуріньо може гарантувати топ-клубам кваліфікацію в Лігу Конференцій.
І навіть можливий виграш цього кубку. Заманлива пропозиція.
А колись вигравав 2 ЛЧ. 
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0
NachoBarbero
ЧСВ
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0
nazarp
А якщо запитати топ клуби чи хочуть вони грати в Лігу Конференції, який % буде?
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0
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