МОУРИНЬО: «Я единственный, кто два года подряд играл в финалах еврокубков»

Известный португальский специалист Жозе Моуринью подчеркнул, что добился серьезного успеха с «Ромой» в последние годы.

Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций в 2022 году, а в 2023-м дошли до финала Лиги Европы.

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах еврокубков. Так что давайте говорить о моих настоящих, а не прошлых успехах. Я не виноват, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

Но если спросить у 90% тренеров, хотели бы они два раза подряд выйти в финал еврокубков, то большинство из них скажут утвердительно», — сказал Моуринью в интервью The Telegraph.

Напомним, в середине января Моуринью был уволен из «Ромы» и на данный момент находится без работы.