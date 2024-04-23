Владислав ВАНАТ: «Меня мучил этот момент — не понимаю, как я не забил»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, который продлил контракт с клубом до лета 2027 года, считает, что мог забить больше голов в нынешнем сезоне.

«Были моменты, долго не мог забить 12-й гол в чемпионате. Но главное, что забил. Больше всего мучил момент с «Александрией», когда в пустые ворота не забил. До сих пор не могу пояснить, как я не забил тогда».

«Календарь чемпионской гонки? Я не слежу особо, но, конечно, все думают о титуле, и если бы не теряли очки там, где не должны были, то все было бы иначе. Но уже так сложилось», — сказал Ванат.

Киевляне за шесть матчей до завершения чемпионата отстают от «Шахтера» на 4 очка.