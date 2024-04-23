Грузия хочет принять финал Лиги чемпионов через четыре года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении провести в Тбилиси финал Лиги чемпионов в 2028 году.

Власти Грузии построят в Тбилиси футбольный стадион на 70 тысяч зрителей, способный принимать матчи уровня финала Лиги чемпионов.

«Хотим анонсировать важный мегапроект, который касается спорта, а точнее футбола и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который будет обслуживать эти два вида спорта. Он будет рассчитан на 70 тысяч зрителей, будет стадионом высочайших международных стандартов, который даст нам возможность принимать в нашей столице матчи высочайшего ранга, включая финал Лиги чемпионов.

Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», — цитируют Кобахидзе грузинские СМИ.