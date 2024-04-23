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Лига чемпионов
23 апреля 2024, 10:36 |
235
0

Грузия хочет принять финал Лиги чемпионов через четыре года

Для проведения решающего матча турнира в Тбилиси построят стадион на 70 тысяч мест

23 апреля 2024, 10:36 |
235
0
Грузия хочет принять финал Лиги чемпионов через четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о намерении провести в Тбилиси финал Лиги чемпионов в 2028 году.

Власти Грузии построят в Тбилиси футбольный стадион на 70 тысяч зрителей, способный принимать матчи уровня финала Лиги чемпионов.

«Хотим анонсировать важный мегапроект, который касается спорта, а точнее футбола и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который будет обслуживать эти два вида спорта. Он будет рассчитан на 70 тысяч зрителей, будет стадионом высочайших международных стандартов, который даст нам возможность принимать в нашей столице матчи высочайшего ранга, включая финал Лиги чемпионов.

Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», — цитируют Кобахидзе грузинские СМИ.

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Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Источник
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