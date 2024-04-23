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  4. Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 11:12 |
809
6

Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии

Вероятно, Динамо пообещало клубу большую сумму за матч с Шахтером

23 апреля 2024, 11:12 |
809
6
Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
ФК Шахтер

По информации ТаТоТаке, «Заре» от другого клуба УПЛ была обещана двойная премия в том случае, если команда отберет очки в матче против «Шахтера».

«Заря» дважды были к этому близка, по проиграла две встречи лидеру чемпионата со счетом 1:3 и 1:2.

Журналисты не назвали клуб, который стимулировал «Зарю», однако ранее сообщалось, что «Динамо» стимулирует соперников «Шахтера», а «Шахтер» стимулирует оппонентов киевлян.

Назывались суммы от 100 до 150 тысяч долларов за ничью и победу соответственно.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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FunnyCat_____
ну шахтер просто больше заплатил  
в первом матче - судье
во втором -  бутко 
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+2
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Xvalenok03
Это уже не интересно и скучно.
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-2
ErichШевченкоMaria
Это 101% и было  видно на лицах Коваля и Бартуловича.)
Но тут нет никакого преступления.  Так делают во всех соревнованиях всего мира.
Теперь Днепр-1 может получить премию к Пасхе.
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-4
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