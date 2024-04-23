Стимуляция от конкурента Шахтера. Заря была близка к двойной премии
Вероятно, Динамо пообещало клубу большую сумму за матч с Шахтером
По информации ТаТоТаке, «Заре» от другого клуба УПЛ была обещана двойная премия в том случае, если команда отберет очки в матче против «Шахтера».
«Заря» дважды были к этому близка, по проиграла две встречи лидеру чемпионата со счетом 1:3 и 1:2.
Журналисты не назвали клуб, который стимулировал «Зарю», однако ранее сообщалось, что «Динамо» стимулирует соперников «Шахтера», а «Шахтер» стимулирует оппонентов киевлян.
Назывались суммы от 100 до 150 тысяч долларов за ничью и победу соответственно.
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