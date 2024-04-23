СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Айн

1.21 – 6.90 – 12.00

22:00 Арсенал – Челси

1.46 – 5.10 – 6.50

22:00 Лацио – Ювентус

2.90 – 3.25 – 2.60

КИБЕРСПОРТ

17:30 Астралис – Eternal Fire

1.75 – 2.08

17:30 Team Vitality – Sharks

1.02 – 12.83