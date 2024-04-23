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23 апреля 2024, 08:39 |
40
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 апреля 2024, 08:39 |
40
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
ФК Челси. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Айн

Ggbet 1.21 – 6.90 – 12.00

22:00 Арсенал – Челси

Ggbet 1.46 – 5.10 – 6.50

22:00 Лацио – Ювентус

Ggbet 2.90 – 3.25 – 2.60

КИБЕРСПОРТ

17:30 Астралис – Eternal Fire

Ggbet 1.75 – 2.08

17:30 Team Vitality – Sharks

Ggbet 1.02 – 12.83

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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