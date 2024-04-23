Другие новости23 апреля 2024, 01:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
Важные события во всех видах спорта
23 апреля 2024, 01:23 |
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Во вторник, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Хиляль – Аль-Айн
22:00 Лестер – Саутгемптон
22:00 Арсенал – Челси
ТЕННИС
12:00 Александра Эала – Леся Цуренко
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