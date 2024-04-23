ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Айн

1.20 – 7.38 – 13.40

22:00 Лестер – Саутгемптон

2.08 – 3.65 – 3.38

22:00 Арсенал – Челси

1.54 – 4.93 – 6.11

ТЕННИС

12:00 Александра Эала – Леся Цуренко

3.85 – 1.27