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23 апреля 2024, 01:23 |
23
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля

Важные события во всех видах спорта

23 апреля 2024, 01:23 |
23
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 апреля
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Во вторник, 23 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Айн

Favbet 1.20 – 7.38 – 13.40

22:00 Лестер – Саутгемптон

Favbet 2.08 – 3.65 – 3.38

22:00 Арсенал – Челси

Favbet 1.54 – 4.93 – 6.11

ТЕННИС

12:00 Александра Эала – Леся Цуренко

Favbet 3.85 – 1.27

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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