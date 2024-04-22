МОРОЗ: «На сборе будет много легионеров. Турнир станет тестом для игроков»

В юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г.р.) продолжается тренировочный сбор, во время которого сине-желтые примут участие в Турнире развития УЕФА.

Накануне сбора главный тренер команды Юрий Мороз рассказал о ближайших планах:

«На этом сборе будет много легионеров и немало наших ребят, за которыми я наблюдал лично. Могу сказать, что по качеству футболистов подбирается хорошая сборная. Впрочем, это будет ознакомительный сбор.

Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям, а также почувствовали, что такое международный турнир, побывали под давлением и, самое важное, поняли, что такое одевать сине-желтую футболку. Это будет, в определенной степени, тестом для них.

Не стоит забывать, что уже осенью состоится квалификационный раунд чемпионата Европы, так что подготовка начинается с Турнира развития УЕФА. На этих соревнованиях хотелось бы посмотреть, над чем в будущем нужно будет работать тренерскому штабу».

Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

Таллинн (Эстония)

1-й тур, 23.04.2024

13:00. Украина – Северная Ирландия

– Северная Ирландия 18:00. Эстония – Люксембург

2-й тур, 25.04.2024

13:00. Люксембург – Северная Ирландия

18:00. Эстония – Украина

3-й тур, 28.04.2024