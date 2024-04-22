МОРОЗ: «На сборе будет много легионеров. Турнир станет тестом для игроков»
Сборная Украины U-16 сыграет в Турнире развития УЕФА в Таллинне
В юношеской сборной Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г.р.) продолжается тренировочный сбор, во время которого сине-желтые примут участие в Турнире развития УЕФА.
Накануне сбора главный тренер команды Юрий Мороз рассказал о ближайших планах:
«На этом сборе будет много легионеров и немало наших ребят, за которыми я наблюдал лично. Могу сказать, что по качеству футболистов подбирается хорошая сборная. Впрочем, это будет ознакомительный сбор.
Мы хотим, чтобы ребята привыкли к нашим требованиям, а также почувствовали, что такое международный турнир, побывали под давлением и, самое важное, поняли, что такое одевать сине-желтую футболку. Это будет, в определенной степени, тестом для них.
Не стоит забывать, что уже осенью состоится квалификационный раунд чемпионата Европы, так что подготовка начинается с Турнира развития УЕФА. На этих соревнованиях хотелось бы посмотреть, над чем в будущем нужно будет работать тренерскому штабу».
Турнир развития УЕФА среди сборных U-16
Таллинн (Эстония)
1-й тур, 23.04.2024
- 13:00. Украина – Северная Ирландия
- 18:00. Эстония – Люксембург
2-й тур, 25.04.2024
- 13:00. Люксембург – Северная Ирландия
- 18:00. Эстония – Украина
3-й тур, 28.04.2024
- 11:00. Украина – Люксембург
- 16:00. Северная Ирландия – Эстония
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