Италия22 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:06
434
0
Лацио выкупил у Марселя хавбека сборной Франции
Маттео Гендузи стал полноценным игроком римлян
22 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:06
434
0
«Лацио» выкупил у «Марселя» полузащитника сборной Франции Маттео Гендузи, который проводит нынешний сезон в римском клубе на правах аренды. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, за выкуп 25-летнего хавбека «Лацио» заплатит 13 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Римляне активировали опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении с «Марселем».
В нынешнем сезоне на счету Гендузи 3 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Лацио» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2024, 14:06 18
Юношеские команды точно должны сыграть в Киеве
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
Украинец пропустил в Эль-Класико два гола
Футбол | 21.04.2024, 23:36
Футбол | 22.04.2024, 19:39
Футбол | 22.04.2024, 00:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2024, 22:39 8
22.04.2024, 07:43 1
20.04.2024, 23:57 3
22.04.2024, 11:19 10
21.04.2024, 00:37
21.04.2024, 08:35 4
20.04.2024, 22:19 36
22.04.2024, 00:10 2