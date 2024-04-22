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Италия
22 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:06
434
0

Лацио выкупил у Марселя хавбека сборной Франции

Маттео Гендузи стал полноценным игроком римлян

22 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 20:06
434
0
Лацио выкупил у Марселя хавбека сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи

«Лацио» выкупил у «Марселя» полузащитника сборной Франции Маттео Гендузи, который проводит нынешний сезон в римском клубе на правах аренды. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, за выкуп 25-летнего хавбека «Лацио» заплатит 13 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Римляне активировали опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении с «Марселем».

В нынешнем сезоне на счету Гендузи 3 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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