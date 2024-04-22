Защитник Тоттенхэма пропустит Евро-2024

Фланговый защитник «Тоттенхэма» и сборной Италии Дестини Удоджи пропустит примерно три месяца из-за травмы квадрицепса правой ноги. По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, недавно он перенес операцию.

Таким образом, Удоджи не только пропустит остаток клубного сезона, но и не поможет сборной Италии на предстоящем Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В нынешнем сезоне Удоджи провел за «Тоттенхэм» 30 матчей во всех турнирах. В них 21-летний итальянец отличился 2 голами и 3 ассистами.