Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Днепре-1 ответили, стоит ли команде выходить в еврокубки
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 19:17 |
2519
3

В Днепре-1 ответили, стоит ли команде выходить в еврокубки

Коммерческий директор Вячеслав Фридман не уверен в составе команды на следующий сезон

22 апреля 2024, 19:17 |
2519
3
В Днепре-1 ответили, стоит ли команде выходить в еврокубки
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, стоит ли команде выходить в еврокубки на следующий сезон.

– Есть ли смысл «Днепру-1» попадать в еврокубки? Имею в виду сможем ли пройти квалификацию? Также это большие расходы на переезды, аренду стадиона и прочее.

– Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом, есть ли смысл играть там сейчас таким составом, которым мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно придется отпустить лидеров, тогда мы составом не будем превосходить условный «Спартак Трнава». Тем составом который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом который у нас будет в августе этого года мы можем уступать по составу даже им.

Ранее Вячеслав Фридман назвал условие, при котором домашний матч днепрян против «Динамо» действительно может состояться в Киеве.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Сергей ПЕТЬКО: «Рады, что конкуренты Миная также потеряли очки»
Виктор СКРИПНИК: «Для тренеров была инфарктная игра»
Вячеслав Фридман Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Футбол | 22 апреля 2024, 11:19 10
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа

Украинский вратарь в ближайшее время должен продлить контракт с «Реалом»

Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Футбол | 22 апреля 2024, 00:47 3
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн

Украинский вратарь может стать игроком «ПСЖ»

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Футбол | 22.04.2024, 17:37
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 23:59
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю
Футбол | 22.04.2024, 19:57
Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю
Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SamojlovS
Стоит ли команде выходить на поле... 
Ответить
+3
8number
Закриваємось. То я добавлю на аватарку ще одну емблему. Мені то не звикати 😩
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
20.04.2024, 17:29 1
Теннис
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем