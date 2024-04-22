В Днепре-1 ответили, стоит ли команде выходить в еврокубки

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, стоит ли команде выходить в еврокубки на следующий сезон.

– Есть ли смысл «Днепру-1» попадать в еврокубки? Имею в виду сможем ли пройти квалификацию? Также это большие расходы на переезды, аренду стадиона и прочее.

– Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом, есть ли смысл играть там сейчас таким составом, которым мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно придется отпустить лидеров, тогда мы составом не будем превосходить условный «Спартак Трнава». Тем составом который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом который у нас будет в августе этого года мы можем уступать по составу даже им.

Ранее Вячеслав Фридман назвал условие, при котором домашний матч днепрян против «Динамо» действительно может состояться в Киеве.