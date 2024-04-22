Форвард Колоса заинтересовал Аталанту

Как стало известно Sport.ua, 16-летний форвард «Колоса» Захария Захаркив заинтересовал «Аталанту».

Нападающий дебютировал на уровне юношеского чемпионата Украины в возрасте 15 лет. Во второй части сезона Захаркив отметился двумя голами в ворота юношеских команд «Металлиста-1925» и «Руха».

Захаркив в свои 16 лет выглядит уже физически сформированным игроком, имеет хорошую антропометрию, хорошо работает с мячом. Имеет все качества, чтобы вырасти в современного нападающего.

«Аталанта» видит потенциал в Захаркиве и продолжит наблюдать за его дальнейшим прогрессом.

В текущем сезоне Захаркив провел за юношескую команду «Колоса» 21 матч, в которых забил 4 гола.