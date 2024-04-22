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  4. Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 16:58 |
1020
2

Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 18:00

22 апреля 2024, 16:58 |
1020
2
Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 22 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Коваля на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Швед, Невертон, Траоре.

«Заря»: Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев, Дрышлюк, Вантух, Яцик, Антюх, Кирюханцев, Ндур.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Невеличка ротація по складу, яка не вплине на результат … так навіть краще , Гоча, Траоре в старті це добре!!👍
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+2
Gargantua
судейка постарался в прошлом матче, Заря без двух основных центральных защитников и ведущего форварда.
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-5
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