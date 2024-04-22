Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 апреля, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Коваля на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Швед, Невертон, Траоре.

«Заря»: Сапутин, Бутко, Башич, Жан Клод, Хахлев, Дрышлюк, Вантух, Яцик, Антюх, Кирюханцев, Ндур.