Фридман назвал условие, при котором Днепр-1 может сыграть с Динамо в Киеве
Днепряне готовы на перенос места проведения, если ухудшится ситуация с безопасностью
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман назвал условие, при котором домашний матч днепрян против «Динамо» действительно может состояться в Киеве.
– Вячеслав Евгеньевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, которая появилась в СМИ относительно варианта с переносом матча в Киев.
– Матч может переноситься только при условии, если ситуация с безопасностью ухудшится, на сегодняшний день мы этого не видим, поэтому считаем, что команды должны играть в равных условиях. «Кривбасс», «Шахтер», «Динамо Киев». Сейчас мы поедем в Киев, потом нам надо будет ехать в Кривой Рог, потом во Львов.
– А информация о переносе в Киев матча молодежной команды? Это возможно?
– Да, это возможно, потому что многие игроки Ю-19 живут на базе и боятся ночевать там.
– А если бы «Динамо» условно согласилось оплатить проживание для команды?
– Они и так согласились оплатить нам дорогу и проживание, но тогда надо ехать играть в Кривой Рог к «Кривбассу» и во Львов к «Шахтеру». Тем более если в Киеве результат будет для нас не совсем положительным, чего бы очень не хотелось, какие разговоры будут? Что мы слили матч?
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