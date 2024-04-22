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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2024, 16:39
1728
3

Фридман назвал условие, при котором Днепр-1 может сыграть с Динамо в Киеве

Днепряне готовы на перенос места проведения, если ухудшится ситуация с безопасностью

22 апреля 2024, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2024, 16:39
1728
3
Фридман назвал условие, при котором Днепр-1 может сыграть с Динамо в Киеве
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман назвал условие, при котором домашний матч днепрян против «Динамо» действительно может состояться в Киеве.

– Вячеслав Евгеньевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, которая появилась в СМИ относительно варианта с переносом матча в Киев.

– Матч может переноситься только при условии, если ситуация с безопасностью ухудшится, на сегодняшний день мы этого не видим, поэтому считаем, что команды должны играть в равных условиях. «Кривбасс», «Шахтер», «Динамо Киев». Сейчас мы поедем в Киев, потом нам надо будет ехать в Кривой Рог, потом во Львов.

– А информация о переносе в Киев матча молодежной команды? Это возможно?

– Да, это возможно, потому что многие игроки Ю-19 живут на базе и боятся ночевать там.

– А если бы «Динамо» условно согласилось оплатить проживание для команды?

– Они и так согласились оплатить нам дорогу и проживание, но тогда надо ехать играть в Кривой Рог к «Кривбассу» и во Львов к «Шахтеру». Тем более если в Киеве результат будет для нас не совсем положительным, чего бы очень не хотелось, какие разговоры будут? Что мы слили матч?

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу перенос матчей Украинская Премьер-лига Вячеслав Фридман Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Днепр-1 U-19 Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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AK.228
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Умник
Норм так, Минаю оплатили проезд, Днепру тоже.
Норм значит живем
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0
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