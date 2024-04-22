Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
У Деклана Райса и Лорен Фраер в 2022-м родился ребенок
Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс заступился за свою девушку Лорен Фраер, которая из-за волны хейта вынуждена была закрыть свою страницу в Instagram.
Имея нестандартную внешность по сравнению с остальными женами-моделями футболистов, Лорен удалила все фотографии из соцсетей. Правда, сам Деклан никаких изменений в матери своего ребенка, родившегося в 2022-м, не видит и любит, как и прежде.
«Лорен – настоящая, смешная, красивая и добрая. Люблю ее больше всего на свете. Она была моим безопасным местом, когда мне было одиноко. Моя женщина – это любовь всей моей жизни, и я не обращаю внимания ни на какие комментарии», – отметил футболист.
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