Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс заступился за свою девушку Лорен Фраер, которая из-за волны хейта вынуждена была закрыть свою страницу в Instagram.

Имея нестандартную внешность по сравнению с остальными женами-моделями футболистов, Лорен удалила все фотографии из соцсетей. Правда, сам Деклан никаких изменений в матери своего ребенка, родившегося в 2022-м, не видит и любит, как и прежде.

«Лорен – настоящая, смешная, красивая и добрая. Люблю ее больше всего на свете. Она была моим безопасным местом, когда мне было одиноко. Моя женщина – это любовь всей моей жизни, и я не обращаю внимания ни на какие комментарии», – отметил футболист.