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  4. Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Англия
22 апреля 2024, 15:32 | Обновлено 22 апреля 2024, 15:43
1170
2

Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса

У Деклана Райса и Лорен Фраер в 2022-м родился ребенок

22 апреля 2024, 15:32 | Обновлено 22 апреля 2024, 15:43
1170
2
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Instagram. Деклан Райс и Лорен Фраер

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс заступился за свою девушку Лорен Фраер, которая из-за волны хейта вынуждена была закрыть свою страницу в Instagram.

Имея нестандартную внешность по сравнению с остальными женами-моделями футболистов, Лорен удалила все фотографии из соцсетей. Правда, сам Деклан никаких изменений в матери своего ребенка, родившегося в 2022-м, не видит и любит, как и прежде.

«Лорен – настоящая, смешная, красивая и добрая. Люблю ее больше всего на свете. Она была моим безопасным местом, когда мне было одиноко. Моя женщина – это любовь всей моей жизни, и я не обращаю внимания ни на какие комментарии», – отметил футболист.

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Юрій Вишневський Источник: Twitter
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Harun Bakircioğlu
Странно, у нас наоборот хвалят когда футболист выбирает себе обычную жену не как с конвейера с силиконом и надувными губами
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+1
Перець
Головне що чоловіку подобається,  а на "мнение" інших йому якось пох
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