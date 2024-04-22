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  4. Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 14:23 |
119
0

Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 15:30

22 апреля 2024, 14:23 |
119
0
Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 22 апреля, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Валерия Иващенко на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.

«Оболонь»: Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Черненко, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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