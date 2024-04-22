Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 апреля, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Валерия Иващенко на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Жичиков, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юрченко, Юсов, Борячук.

«Оболонь»: Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Черненко, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.