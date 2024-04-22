Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город

Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и киевским «Динамо» может быть перенесен в другой город, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, окончательного решения относительно матча УПЛ еще нет, но поединок между юношескими командами точно состоится в Киеве, а не в Днепре.

В то же время Telegram-канал «Причал» утверждает, что «Днепр-1» отказался переносить свой домашний матч против «Динамо» в Киев.

Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.