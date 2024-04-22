Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город
Юношеские команды точно должны сыграть в Киеве
Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и киевским «Динамо» может быть перенесен в другой город, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, окончательного решения относительно матча УПЛ еще нет, но поединок между юношескими командами точно состоится в Киеве, а не в Днепре.
В то же время Telegram-канал «Причал» утверждает, что «Днепр-1» отказался переносить свой домашний матч против «Динамо» в Киев.
Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.
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А Київ що не Україна? Чи по Києву не летять ракети?? Динамка і до Маріуполя не їхала..Кабінетні сучки
Опять динама расходы оплатит сопернику?
Схема такая значит.
Оплачиваем электрику на Авангарде в Ужгороде переносим игру туда там выигрываем, это вам не автобус чинить, понимаешь.