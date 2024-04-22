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  4. Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 14:06 |
859
11

Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город

Юношеские команды точно должны сыграть в Киеве

22 апреля 2024, 14:06 |
859
11
Источник: матч Днепр-1 – Динамо может быть перенесен в другой город
УПЛ

Матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и киевским «Динамо» может быть перенесен в другой город, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, окончательного решения относительно матча УПЛ еще нет, но поединок между юношескими командами точно состоится в Киеве, а не в Днепре.

В то же время Telegram-канал «Причал» утверждает, что «Днепр-1» отказался переносить свой домашний матч против «Динамо» в Киев.

Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 11
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Roman serhi
 Ну періодично і у Кривому розі не спокійно...Та і Полтава...Ну нічого ж грають ?Одеса також.. Більше скажу навіть у Львові буває...
А Київ що не Україна? Чи по Києву не летять ракети?? Динамка і до Маріуполя не їхала..Кабінетні сучки 
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+2
Phantom
Вгадайте куди🤣🤣🤣🤣
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+2
Southeast*
В Кривой Рог.
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+1
Phantom
Ганьба таким клубам як ДК і ШД, клоуни
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+1
Xvalenok03
Опять в киев перенесут?
Опять динама расходы оплатит сопернику?
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+1
Gargantua
20 тревог и матч длиною 5 часов
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0
Умник
Ой ше сейчас будет.)))
Схема такая значит.
Оплачиваем электрику на Авангарде в Ужгороде переносим игру туда там выигрываем, это вам не автобус чинить, понимаешь.
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-1
AK.228
Шлюхи знову хочуть проявити гостинність … тепер з Дніпром 
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-1
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