Олег КУДРИК: «Мы очень плохо сыграли против Динамо»

Вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 25-го тура УПЛ:

«Тяжело, что-то говорить и подобрать слова. Считаю, что очень плохо сыграли, если говорить правду, так как есть. Вообще не то, что мы планировали. Ужасная игра с нашей стороны. Надо делать выводы и двигаться дальше. Это единственные слова, которые я сейчас могу сказать. Думаю, просто боялись играть сегодня в футбол, больше ничего».

После этого поражения «Полесье» остается на 6-й строчке в турнирной таблице УПЛ. За 25 матчей чемпионата житомиряне набрали 39 очков.