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  4. Олег КУДРИК: «Мы очень плохо сыграли против Динамо»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 13:49 |
161
0

Олег КУДРИК: «Мы очень плохо сыграли против Динамо»

Вратарь «Полесья» прокомментировал поражение от «Динамо»

22 апреля 2024, 13:49 |
161
0
Олег КУДРИК: «Мы очень плохо сыграли против Динамо»
ФК Полесье. Олег Кудрик

Вратарь житомирского «Полесья» Олег Кудрик прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 25-го тура УПЛ:

«Тяжело, что-то говорить и подобрать слова. Считаю, что очень плохо сыграли, если говорить правду, так как есть. Вообще не то, что мы планировали. Ужасная игра с нашей стороны. Надо делать выводы и двигаться дальше. Это единственные слова, которые я сейчас могу сказать. Думаю, просто боялись играть сегодня в футбол, больше ничего».

После этого поражения «Полесье» остается на 6-й строчке в турнирной таблице УПЛ. За 25 матчей чемпионата житомиряне набрали 39 очков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Олег Кудрик
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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