Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Вряд ли Металлист 1925 готов терпеть поражения»
Вратарь «Оболони» поделился ожиданиями от матча против «Металлиста 1925»
Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».
– «Оболонь» ждет лобовой матч с «Металлистом 1925». Тот факт, что соперник не может выиграть 12 матчей с ноября прошлого года, сыграет вам на руку?
– Вряд ли «Металлист 1925» готов терпеть поражения. Очень интересно наблюдать за ними как в плане бизнес-модели, так и в футбольном плане. У нас каждый матч, как Лига чемпионов. Постараемся использовать наши сильные стороны. В заключительных матчах нужно биться за каждое очко. Играть дисциплинированно, забивать. Это очень нужная часть игры, а дальше уже будем играть по результату.
Матч «Металлист 1925» – «Оболонь» состоится 22 апреля в 15:30 по киевскому времени.
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