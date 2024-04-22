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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 13:29 |
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Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Кривбасс заслуживает быть в призерах УПЛ»

Защитник «Кривбасса» оценил сезон в исполнении своей команды

22 апреля 2024, 13:29 |
100
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Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Кривбасс заслуживает быть в призерах УПЛ»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескорованый оценил выступления своей команды в сезоне 2023/24.

– Даниил, всех интересует, почему тебя заменили в матче против «Руха» в перерыве?

– Потому что я получил желтую карточку, и был риск получить красную. Тренеры решили в перерыве, что выпустят вместо меня игрока, который может меня заменить.

– Чего не хватило «Кривбассу» в матчах против «Ворсклы» и «Руха«, чтобы взять больше очков?

– С «Ворсклой» полностью переиграли соперника. Не хватило только одного гола, чтобы взять три очка. По «Руху» был более-менее равный матч, поэтому один зачетный балл для нас – тоже результат.

– Какой матч «Кривбасса» в этом сезоне лучший пока, а какой самый неудачный, по твоему мнению?

– Лучший, наверное, дома против «Шахтера«, когда мы смогли перевернуть игру с ног на голову и в конце могли рассчитывать даже на победу. Но 3:3 – интересный поединок для болельщиков. Из неудачных вспомню матч с «Александрией» в 1 туре, когда я допустил ошибку и мы уступили – 0:1.

– Ты выступал в европейских чемпионатах. Если сравнивать с ними, то на каком уровне сейчас УПЛ?

– Украина более качественная лига, чем, например Словакия, где я играл. У нас более сбалансированные и сильные команды. УПЛ движется в правильном направлении, даже несмотря на тяжелые времена, которые переживает Украина. Главное, что футбол не стоит на месте.

– Поделись планами на ближайшее будущее.

– Цель – играть с «Кривбассом» в еврокубках и закончить УПЛ на том месте, на которое заслуживаем. Я уверен, что мы заслуживаем как минимум быть в призерах в этом году.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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