Вчера, 21 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 3:2 одержала команда хозяев.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч, совершив 4 сейва.

Его жена, Анастасия Лунина, наблюдала за матчем с трибун обновленного «Сантьяго Бернабеу». После поединка она поделилась атмосферным видео с современного стадиона в Мадриде.

ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона