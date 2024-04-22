ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона
Анастасия показала, как встретила мужчину после поединка
Вчера, 21 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 3:2 одержала команда хозяев.
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч, совершив 4 сейва.
Его жена, Анастасия Лунина, наблюдала за матчем с трибун обновленного «Сантьяго Бернабеу». После поединка она поделилась атмосферным видео с современного стадиона в Мадриде.
ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона
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