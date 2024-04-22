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  4. ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона
Испания
22 апреля 2024, 13:21 |
2213
5

ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона

Анастасия показала, как встретила мужчину после поединка

22 апреля 2024, 13:21 |
2213
5
ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 21 апреля 2024 года, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Победу со счетом 3:2 одержала команда хозяев.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч, совершив 4 сейва.

Его жена, Анастасия Лунина, наблюдала за матчем с трибун обновленного «Сантьяго Бернабеу». После поединка она поделилась атмосферным видео с современного стадиона в Мадриде.

ВИДЕО. Жена Лунина поделилась атмосферой с трибун матча Реал – Барселона

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) видео
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 5
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anacreon
Як би там не стібали дружин, але в Довбика і Луніна вони з мізками і розуміють бізнес і важливість медійності. Дружина Луніна дуже допомогла йому в розкрутці медійно, ведучи його соцмережі і пописуючи в свої, знаючи, що це все будуть дивитися фанати Реалу і іспанська преса теж. Згадайте її легедарне "Мій номер 1" у розпал боротьби з Кепою. Це настільки розлетілося миттєво по ЗМІ і соцмережам, що її попросили прибрати це. В клубі чи сам Лунін. Скоріше з клубу попросили. Але це спрацювало. Дало додатковий медійний тиск. І Лунін зрештою став номером 1.
У Трендець видно, що в Довбика теж розумна дружина.
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+1
Умник
Анастасия молодец, соц. Сети двигатель любого публичного человек.
Хорошая семья без пафоса.
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0
Диванний Експерт
Крута атмосфера і я така…
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0
Nick.Grabowski
Нарцисизм став нормою поведінки.  
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-3
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