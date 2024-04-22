Англия22 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Поединок состоится 23 апреля в 22:00
22 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
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Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
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