Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».



Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».