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Англия
22 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
116
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси

Поединок состоится 23 апреля в 22:00

22 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
116
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Александр Зинченко

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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