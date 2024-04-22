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  4. Олег ШАНДРУК: «Я эмоционально реагировал на нелогические решения арбитра»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 12:30 |
222
0

Олег ШАНДРУК: «Я эмоционально реагировал на нелогические решения арбитра»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал ничью с «Днепром-1»

22 апреля 2024, 12:30 |
222
0
Олег ШАНДРУК: «Я эмоционально реагировал на нелогические решения арбитра»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Наверное, ничья – закономерный результат. Хотя, сознательный анализ я смогу сделать только после повторного просмотра игры. Но по состоянию на сейчас – ничья кажется логичной.

Относительно надежд перед игрой – мы понимали, что «Днепр-1» имеет проблемы с составом. Не на всех игроков они могли рассчитывать. И настраивали команду, как и в каждой игре, на победу. Есть определенное разочарование. Потому что вели в счете, пропустили необязательный гол. Но в целом игра была равной, без большого количества голевых моментов.

«Днепр-1» – очень квалифицированный соперник, в составе которого играют сборники. Поэтому игра была непростой.

Относительно судейства – я эмоционально реагировал на нелогичные и, как по мне, непоследовательные решения арбитра в некоторых моментах. Не вижу здесь предвзятости, но высказываю свое мнение относительно определенных игровых моментов.

Выход Дмитрия Годи – это логичное решение. У нас есть молодые игроки, которых мы стремимся развивать. Им нужна практика. Во-вторых, он заслуживает этого игрового времени. Мы понимали, что у нас тоже есть футболисты, которые не могут сыграть. Марко Мрвалевич, Денис Янаков. Возможно, если бы они были в строю – у Дмитрия Годи было бы меньше шансов сыграть. У нас были планы освежить атаку в конце игры. И Дмитрий Годя именно в эти планы входил.

Что касается Марко Мрвалевича и Дениса Янакова – существует большая вероятность, что во Львове они тоже не сыграют. У обоих есть повреждения задней поверхности бедра. Они восстанавливаются, продолжается процесс реабилитации».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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