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  4. Минай – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 12:14 |
236
0

Минай – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 13:00

22 апреля 2024, 12:14 |
236
0
Минай – Рух. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 22 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Виталия Пономарева на матч:

«Минай»: Кемкин, Поддубный, Скиба, Кисель, Чуев, Петько, Вакула, Семотюк, Кораблин, Устименко, Ременяк.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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