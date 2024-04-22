Украина. Премьер лига22 апреля 2024, 12:14 |
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Минай – Рух. Стали известны стартовые составы
Матч 25-го тура УПЛ начнется в 13:00
22 апреля 2024, 12:14 |
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Сегодня, 22 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Виталия Пономарева на матч:
«Минай»: Кемкин, Поддубный, Скиба, Кисель, Чуев, Петько, Вакула, Семотюк, Кораблин, Устименко, Ременяк.
«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор.
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