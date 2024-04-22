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WTA
22 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:11
210
0

Свентек отмечает топ-достижение во главе рейтинга WTA

Ига остается лучшей теннисисткой планеты

22 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:11
210
0
Свентек отмечает топ-достижение во главе рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек проводит 100-ю неделю на первой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации.

22-летняя уроженка Варшавы стала первой ракеткой мира 4 апреля 2022-го и провела вначале 75 недель в этом статусе. Затем она опустилась на вторую позицию 10 сентября 2023-го.

Свентек вернулась на лидирующее место после победы на итоговом турнире WTA 6 ноября 2023-го. Сейчас общая продолжительность пребывания Иги на 1-м месте рейтинга составляет суммарно уже 100 недель.

За всю историю было только восемь теннисисток, который возглавляли реестр минимум 100 недель:

  • Штеффи Граф – 377 недель
  • Мартина Навратилова – 332 недели
  • Серена Уильямс – 319 недель
  • Крис Эверт – 260 недель
  • Мартина Хингис – 209
  • Моника Селеш – 178 недель
  • Эшли Барти – 121 неделя
  • Жюстин Энен – 117 недель

Моложе Иги Свентек, которой 22 года и 10 месяцев, на момент достижения сотой недели в роли лидера мирового рейтинга были только Мартина Хингис (18 лет, 8 месяцев), Моника Селеш (19 лет, 2 месяца), Штеффи Граф (20 лет) и Крис Эверт (22 года, 9 месяцев).

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Юрій Остроумов Источник: Tennis.com
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