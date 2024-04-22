Свентек отмечает топ-достижение во главе рейтинга WTA
Ига остается лучшей теннисисткой планеты
Польская теннисистка Ига Свентек проводит 100-ю неделю на первой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации.
22-летняя уроженка Варшавы стала первой ракеткой мира 4 апреля 2022-го и провела вначале 75 недель в этом статусе. Затем она опустилась на вторую позицию 10 сентября 2023-го.
Свентек вернулась на лидирующее место после победы на итоговом турнире WTA 6 ноября 2023-го. Сейчас общая продолжительность пребывания Иги на 1-м месте рейтинга составляет суммарно уже 100 недель.
За всю историю было только восемь теннисисток, который возглавляли реестр минимум 100 недель:
- Штеффи Граф – 377 недель
- Мартина Навратилова – 332 недели
- Серена Уильямс – 319 недель
- Крис Эверт – 260 недель
- Мартина Хингис – 209
- Моника Селеш – 178 недель
- Эшли Барти – 121 неделя
- Жюстин Энен – 117 недель
Моложе Иги Свентек, которой 22 года и 10 месяцев, на момент достижения сотой недели в роли лидера мирового рейтинга были только Мартина Хингис (18 лет, 8 месяцев), Моника Селеш (19 лет, 2 месяца), Штеффи Граф (20 лет) и Крис Эверт (22 года, 9 месяцев).
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