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Англия
22 апреля 2024, 11:13 |
514
1

Манчестер Сити готов расстаться со звездным полузащитником

Гвардиола не уверен в перспективах Джека Грилиша

22 апреля 2024, 11:13 |
514
1
Манчестер Сити готов расстаться со звездным полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Предстоящим летом английский «Манчестер Сити» планирует серьезную трансферную кампанию.

Причем, «горожане» будут не только тратить, приглашая новых игроков, но и отпускать игроков, в том числе основного состава. Как сообщает Football Insider, главный тренер «Сити» Жузеп Гвардиола не уверен в перспективах в команде полузащитника Джека Грилиша и считает его лишним.

Хотя на счету Джека 33 матча во всех турнирах, он всего 9 раз выходил в стартовом составе и имеет не такие высокие показатели результативности (3 гола и 3 ассиста), как у его звездных партнеров. Руководство «горожан» считает, что хавбека можно продать за большие деньги, хотя окончательного решения о дальнейшей судьбе футболиста еще не приняло.

Отметим, что Грилиш перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году. Тогда «горожане» заплатили за хавбека 100 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордным трансфером в истории английского футбола.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Юрій Вишневський Источник: Football Insider
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bzzzzzz
та бред, такой тип игрока точна не помешает, реал хорошо повозил что в прошлом сезоне что в этом
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