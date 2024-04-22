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22 апреля 2024, 10:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:47
112
0

ВИДЕО. Юниоры Шахтера U-19 под руководством Белика обыграли Зарю U-19

Матч чемпионата Украины по футболу U-19 прошел в Счастливом под Киевом

22 апреля 2024, 10:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:47
112
0
ВИДЕО. Юниоры Шахтера U-19 под руководством Белика обыграли Зарю U-19
ФК Шахтер Донецк U-19

У 25-му турі юнацької першості України «Шахтар» U-19 у Щасливому під Києвом переміг однолітків із луганської «Зорі» U-19 (2:0).

Головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік порівняно з попереднім матчем здійснив ротацію складу, і від перших хвилин на поле вийшли Барченко, Шелекета та Гармаш.

Стартові хвилини минули в обопільній боротьбі за великої кількості фолів. Далі «гірники» почали контролювати м’яч на частині поля «Зорі» U-19 і першими створили гольовий момент: Гармаш з лінії штрафного бив у ближній кут – Набит парирував. Суперники діяли у високому темпі, на зустрічних курсах та в постійній боротьбі за м’яч. Гості пресингували «гірників» і після втрати м’яча швидко сідали в оборону, не даючи «оранжево-чорним» розвинути швидку атаку. На 32-й хвилині внаслідок боротьби поблизу штрафного «Зорі» U-19 арбітр призначив стандартне положення, після розіграшу якого небезпечно пробивав Лосенко – голкіпер у падінні відвів загрозу. У наступному епізоді Шелекета з лівого флангу виконав націлену передачу на вбігання Гармашу, який у дотик покотив Бундашу під удар, але Василю забракло влучності.

Друга половина розпочалася з контролю м’яча та комбінаційних дій «оранжево-чорних» на половині поля гостей. На 52-й хвилині Пушкарьов, отримавши передачу від Бундаша, змістився з флангу та з далеку поцілив до рук воротаря. Луганці відповіли крученим ударом Чубова зі штрафного – Барченко на місці. На 60-й хвилині «Зоря» U-19 організувала швидкий контрвипад після закидання Бенедюка на Савіна, який у дотик з напівльоту пробив над поперечкою. Двома хвилинами пізніше тренерський штаб «Шахтаря» U-19 здійснив подвійну заміну і випустив на поле Тютюнова та Безклейного. Луганці продовжили атакувати, й убивчий момент з близької відстані після закидання з флангу Байрука не реалізував Чубов. На 72-й хвилині «гірники» відійшли від власних воріт, відкривати рахунок після скидання Шелекети мав Ющенко, але Олександр влучив у голкіпера. На 81-й хвилині рахунок було відкрито після помилки Набита: при вибиванні м’яча він влучив у захисника, від спини якого м’яч зрикошетив у сітку воріт. У компенсований арбітром час «гірники» відзначились удруге: Цуканов закиданням знайшов Безклейного, який вбіг до карного майданчика і прострілив під удар на вільного Мица – 2:0.

«Шахтар» U-19 удома переміг «Зорю» U-19 (2:0). У наступному турі 25 квітня «гірники» у Лебедині на стадіоні «ЛНЗ-Арена» гратимуть з черкаським ЛНЗ U-19, початок о 12:00.

Чемпіонат України U-19

21 квітня. Щасливе

Шахтар Донецьк U-19 – Зоря Луганськ U-19 – 2:0 (0:0)

Голи: Токар, 81 (автогол), Миц, 90+5

Шахтар U-19: Барченко, Шелекета, Лацабідзе, Огарков, Пушкарьов (к), Лосенко, Ющенко (Галонський, 88), Бундаш (Тютюнов, 62), Гармаш (Безклейний, 62), Цуканов, Тоіров (Миц, 78)

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

Головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік дав коментар після перемоги над «Зорею» U-19:

«Складний матч, і потрібно віддати належне «Зорі» U-19, яка грала в п’ять захисників та фактично намагалася перекрити весь вільний простір. У першому таймі було складно, а другий продемонстрував, що, попри проблеми з розкриванням оборони суперника, ми більшість часу перебували на його частині поля й атакували. Звісно, не обійшлося без везіння, але вважаю, що ми на нього заслужили. Я не можу впливати і засуджувати стиль гри опонента, та якщо вже в юнацькому футболі зі сторони стимулюють суперника, щоб забрати бали в «Шахтаря», то такими діями вбивається юнацький футбол. Не розумію, як можна на такому рівні не грати у футбол, а заважати в нього грати. Для моєї команди завжди важливе гарне поле та невтручання арбітра, і ми гратимемо у футбол. Якщо нове керівництво УАФ має на меті розвивати рівень юнацького футболу, щоб клуби були конкурентоспроможними в Юнацькій лізі УЄФА, то команди мають грати, а не заважати та перебувати весь час у захисті. Мені важливо, щоб мої підопічні постійно прогресували й були різнобічними, адже в довгостроковій перспективі тільки такі гравці, які мають навички та інтелект, здатні вирішувати завдання.

Тиск на гравців «Шахтаря» U-19 буде завжди, і вони мають справлятися з ним, адже вони в команді не просто так, а тому що їх відібрали, вони є хорошими футболістами, і мають доводити це щогри. Я хлопцям сказав, що ми можемо перемагати в кожній грі та розуміємо, якими зусиллями ці перемоги здобуваються. Глядачі думають, що перемоги здобуваються легко, але ми граємо проти хороших команд, а коли програємо, до нас постійно багато уваги й запитань, адже всі звикли, що «Шахтар» U-19 завжди має перемагати. Вдячний своїм футболістам, і ми заслужили на вдачу, та навіть якби вона була не на нашому боці, то однаково похвалив би хлопців, бо розумію, що завжди бувають помилки, і попри це ми граємо у футбол. Знаю, що в перспективі гравці Академії приєднаються до команд клубів Прем’єр-ліги або Першої ліги. По перерві вказав хлопцям на помилки, і нам потрібно було зробити зміни в тактичній побудові гри.

Дебютував нападник Віталій Миц. Він довго відновлювався після важкої травми, а до неї чудово грав та був одним із лідерів «Шахтаря» U-17. Поки що в тренувальному процесі з ним знайомлюся, і бачу, що це гравець з чудовими якостями, швидкістю, а найголовніше – має футбольний інтелект. Після важкої травми він демонструє характер і не боїться чіплятися за м’яч. Сподіваюся, забитий м’яч у дебютній грі стане відправною точкою і ми розраховуватимемо на нього».

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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