ТЕН ХАГ: «Выигрыш Кубка Англии не сделает сезон успешным для МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Хочу выиграть трофей. Уверен, у нас есть хорошие шансы победить в финале, пусть даже мы встречаемся с лучшей командой мира. Но шанс у нас есть. Мы показали это в нынешнем сезоне.

В этом сезоне было много взлетов и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает его успешным, мы хотим выигрывать больше турниров. Мы были в трех финалах за два года, это хорошо, но в этом сезоне было много неудач.

Мы столкнулись с большим числом травм. Надеюсь, эти футболисты смогут восстановиться к финалу. Если на поле выйдет состав, у которого есть вера в себя, у нас будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага ВВС.