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Англия
22 апреля 2024, 10:28 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:29
168
1

ТЕН ХАГ: «Выигрыш Кубка Англии не сделает сезон успешным для МЮ»

Наставник «красных дьяволов» — о предстоящем финале с «Манчестер Сити»

22 апреля 2024, 10:28 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:29
168
1
ТЕН ХАГ: «Выигрыш Кубка Англии не сделает сезон успешным для МЮ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Хочу выиграть трофей. Уверен, у нас есть хорошие шансы победить в финале, пусть даже мы встречаемся с лучшей командой мира. Но шанс у нас есть. Мы показали это в нынешнем сезоне.

В этом сезоне было много взлетов и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает его успешным, мы хотим выигрывать больше турниров. Мы были в трех финалах за два года, это хорошо, но в этом сезоне было много неудач.

Мы столкнулись с большим числом травм. Надеюсь, эти футболисты смогут восстановиться к финалу. Если на поле выйдет состав, у которого есть вера в себя, у нас будет шанс завоевать трофей», — приводит слова тен Хага ВВС.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Манчестер Сити
Юрій Вишневський Источник: Eurosport
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ErichMariaШевченко
Потому что опять выиграет ситя)
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