Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Обновлен мировой реестр теннисисток
Опубликована новая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации.
На минувшей неделе женщины сыграли престижный турнир категории WTA 500 в Штутгарте, а также еще один грунтовый турнир в помещении – серии WTA 250 в Руане.
В ведущей десятке мира произошло только одно изменение: позициями поменялись Маркета Вондроушова из Чехии и китаянка Джэн Циньвень.
Топ-10 рейтинга WTA
На лидирующей позиции среди украинок осталась Элина Свитолина – она по-прежнему 18-я в мире. Практически вплотную к ней приблизилась Марта Костюк, которая поднялась с 27-й позиции на 21-ю. Это личный рекорд 21-летней киевлянки.
Украинки в рейтинге WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У легендарного экс-футболиста есть претензии к компании Марка Уолберга
В основной сетке соревнований WTA 1000 в столице Испании выступят 5 укрианок