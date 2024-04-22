Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
WTA
22 апреля 2024, 09:19 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:33
1569
1

Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк

Обновлен мировой реестр теннисисток

22 апреля 2024, 09:19 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:33
1569
1
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Опубликована новая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации.

На минувшей неделе женщины сыграли престижный турнир категории WTA 500 в Штутгарте, а также еще один грунтовый турнир в помещении – серии WTA 250 в Руане.

В ведущей десятке мира произошло только одно изменение: позициями поменялись Маркета Вондроушова из Чехии и китаянка Джэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

На лидирующей позиции среди украинок осталась Элина Свитолина – она по-прежнему 18-я в мире. Практически вплотную к ней приблизилась Марта Костюк, которая поднялась с 27-й позиции на 21-ю. Это личный рекорд 21-летней киевлянки.

Украинки в рейтинге WTA

По теме:
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру
КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские
рейтинг WTA Маркета Вондроушова Чжэн Циньвень Элина Свитолина Марта Костюк
Юрій Остроумов Источник: WTA
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Футбол | 21 апреля 2024, 13:45 0
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?

У легендарного экс-футболиста есть претензии к компании Марка Уолберга

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
Теннис | 21 апреля 2024, 21:43 8
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде

В основной сетке соревнований WTA 1000 в столице Испании выступят 5 укрианок

Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за 60 миллионов
Футбол | 22.04.2024, 00:36
Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за 60 миллионов
Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за 60 миллионов
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Бокс | 21.04.2024, 10:20
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21.04.2024, 08:35
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Сьогоднішній тиждень в онлайні Марта починає в ТОП-20, обігнав болотну кудерметку. До речі, литвинка вже третя.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 35
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
21.04.2024, 15:18 39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем