Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк

Опубликована новая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации.

На минувшей неделе женщины сыграли престижный турнир категории WTA 500 в Штутгарте, а также еще один грунтовый турнир в помещении – серии WTA 250 в Руане.

В ведущей десятке мира произошло только одно изменение: позициями поменялись Маркета Вондроушова из Чехии и китаянка Джэн Циньвень.

Топ-10 рейтинга WTA

На лидирующей позиции среди украинок осталась Элина Свитолина – она по-прежнему 18-я в мире. Практически вплотную к ней приблизилась Марта Костюк, которая поднялась с 27-й позиции на 21-ю. Это личный рекорд 21-летней киевлянки.

Украинки в рейтинге WTA