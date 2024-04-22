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  4. Журналист: обладатель Золотого мяча возглавит клуб Серии А
Италия
22 апреля 2024, 08:53 |
891
0

Журналист: обладатель Золотого мяча возглавит клуб Серии А

Это будет первый опыт работы в Серии А для Фабио Каннаваро

22 апреля 2024, 08:53 |
891
0
Журналист: обладатель Золотого мяча возглавит клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро возглавит «Удинезе».

Это будет первый опыт работы в Серии А для экс-защитника «Пармы», «Ювентуса» и «Реала» в качестве главного тренера. Ранее он работал в Китае («Гуанчжоу», «Тяньцзинь Тяньшай» и национальная сборная), Саудовской Аравии («Аль-Наср») и итальянской Серии В («Беневенто»).

По информации известного журналиста Николо Скиры, контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией его продления.

Что касается «Удинезе», то команда из Удине занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета «Фрозиноне» лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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Фабио Каннаваро Удинезе назначение тренера Николо Скира Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Вишневський Источник: Николо Скира
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