Журналист: обладатель Золотого мяча возглавит клуб Серии А

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро возглавит «Удинезе».

Это будет первый опыт работы в Серии А для экс-защитника «Пармы», «Ювентуса» и «Реала» в качестве главного тренера. Ранее он работал в Китае («Гуанчжоу», «Тяньцзинь Тяньшай» и национальная сборная), Саудовской Аравии («Аль-Наср») и итальянской Серии В («Беневенто»).

По информации известного журналиста Николо Скиры, контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией его продления.

Что касается «Удинезе», то команда из Удине занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета «Фрозиноне» лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.