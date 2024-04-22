Конкурент для Зинченко. Арсенал нацелился на левого защитника Реала

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди попал на радары топ-клубов АПЛ.

Согласно информации от L`Équipe, в конце сезона у игрока сборной Франции останется всего один год до конца контракта, поэтому мадридский клуб не сможет просить за него серьезную сумму, чем планируют воспользоваться «Арсенал» и «Ливерпуль».

Английские клубы уже начали обсуждать потенциальный переезд с окружением футболиста, но официальные переговоры ещё не начались. В борьбу за игрока также может вмешаться и «Манчестер Сити».

28-летний француз за «бланкос» в этом сезоне провел 32 матча, в которых забил 1 гол. Портал transfermarkt оценивает Менди в 20 млн евро. Стоит отметить, что летом 2019 года «Реал» отдал за Ферлана французскому «Лиону» 48 млн евро.



