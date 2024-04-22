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Англия
22 апреля 2024, 08:03 | Обновлено 22 апреля 2024, 08:04
541
0

Конкурент для Зинченко. Арсенал нацелился на левого защитника Реала

Француз Ферлан Менди заинтересовал лидеров АПЛ

22 апреля 2024, 08:03 | Обновлено 22 апреля 2024, 08:04
541
0
Конкурент для Зинченко. Арсенал нацелился на левого защитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди попал на радары топ-клубов АПЛ.

Согласно информации от L`Équipe, в конце сезона у игрока сборной Франции останется всего один год до конца контракта, поэтому мадридский клуб не сможет просить за него серьезную сумму, чем планируют воспользоваться «Арсенал» и «Ливерпуль».

Английские клубы уже начали обсуждать потенциальный переезд с окружением футболиста, но официальные переговоры ещё не начались. В борьбу за игрока также может вмешаться и «Манчестер Сити».

28-летний француз за «бланкос» в этом сезоне провел 32 матча, в которых забил 1 гол. Портал transfermarkt оценивает Менди в 20 млн евро. Стоит отметить, что летом 2019 года «Реал» отдал за Ферлана французскому «Лиону» 48 млн евро.


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Ферлан Менди Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Реал Мадрид
Руслан Травкин Источник: L'Equipe
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