ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Рух

6.30 – 3.90 – 1.62

15:30 Металлист 1925 – Оболонь

2.23 – 3.10 – 3.78

18:00 Шахтер – Заря

1.21 – 6.80 – 16.00

19:30 Рома – Болонья

2.38 – 3.39 – 3.39

21:45 Милан – Интер

3.91 – 3.65 – 2.06