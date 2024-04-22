Другие новости22 апреля 2024, 06:04 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Важные события во всех видах спорта
22 апреля 2024, 06:04 |
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В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Рух
15:30 Металлист 1925 – Оболонь
18:00 Шахтер – Заря
19:30 Рома – Болонья
21:45 Милан – Интер
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