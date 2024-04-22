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22 апреля 2024, 06:04 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

Важные события во всех видах спорта

22 апреля 2024, 06:04 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Рух

Favbet 6.30 – 3.90 – 1.62

15:30 Металлист 1925 – Оболонь

Favbet 2.23 – 3.10 – 3.78

18:00 Шахтер – Заря

Favbet 1.21 – 6.80 – 16.00

19:30 Рома – Болонья

Favbet 2.38 – 3.39 – 3.39

21:45 Милан – Интер

Favbet 3.91 – 3.65 – 2.06

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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