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22 апреля 2024, 05:59 |
42
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 апреля 2024, 05:59 |
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Заря

Ggbet 1.20– 6.80 – 16.50

21:45 Милан – Интер

Ggbet 3.90 – 3.60 – 1.99

22:15 Фаренсе – Бенфика

Ggbet 7.00 – 5.20 – 1.39

КИБЕРСПОРТ

18:00 SK Gaming – Besiktas

Ggbet 1.28 – 3.45

18:00 Team BDS Academy – Orbit Anonymo

Ggbet 1.09 – 7.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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