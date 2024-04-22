СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Заря

1.20– 6.80 – 16.50

21:45 Милан – Интер

3.90 – 3.60 – 1.99

22:15 Фаренсе – Бенфика

7.00 – 5.20 – 1.39

КИБЕРСПОРТ

18:00 SK Gaming – Besiktas

1.28 – 3.45

18:00 Team BDS Academy – Orbit Anonymo

1.09 – 7.00