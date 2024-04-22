Другие новости22 апреля 2024, 05:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 апреля 2024, 05:59 |
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В понедельник, 22 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Шахтер – Заря
21:45 Милан – Интер
22:15 Фаренсе – Бенфика
КИБЕРСПОРТ
18:00 SK Gaming – Besiktas
18:00 Team BDS Academy – Orbit Anonymo
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