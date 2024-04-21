ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала
У Винисиуса был отличный шанс вывести королевский клуб вперед в игре с Барселоной
21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.
При счете 2:2 на 77-й минуте матча украинец сильно выбил мяч вперед со штрафной площади «сливочных».
❗️ ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала
На дальнюю передачу Лунина откликнулся звездный бразилец Винисиус Жуниор, который выиграл забег у защитника «Барсы» и вышел один на один с голкипером соперников.
Однако Вини не сумел отличиться. Вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре Тер Штеген парировал удар бразильца и помешал оформить Андрею голевую передачу.
ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала
🚨🚨| GREAT SAVE FROM TER STEGEN TO DENY VINI JR!pic.twitter.com/R0BnWDlixT— CentreGoals. (@centregoals) April 21, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Румынский специалист вернулся в Киев
Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге