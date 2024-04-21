21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

При счете 2:2 на 77-й минуте матча украинец сильно выбил мяч вперед со штрафной площади «сливочных».

❗️ ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала

На дальнюю передачу Лунина откликнулся звездный бразилец Винисиус Жуниор, который выиграл забег у защитника «Барсы» и вышел один на один с голкипером соперников.

Однако Вини не сумел отличиться. Вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре Тер Штеген парировал удар бразильца и помешал оформить Андрею голевую передачу.

ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала