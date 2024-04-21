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Испания
21 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:02
1267
0

ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала

У Винисиуса был отличный шанс вывести королевский клуб вперед в игре с Барселоной

21 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:02
1267
0
ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре Тер Штеген

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

При счете 2:2 на 77-й минуте матча украинец сильно выбил мяч вперед со штрафной площади «сливочных».

❗️ ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала

На дальнюю передачу Лунина откликнулся звездный бразилец Винисиус Жуниор, который выиграл забег у защитника «Барсы» и вышел один на один с голкипером соперников.

Однако Вини не сумел отличиться. Вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре Тер Штеген парировал удар бразильца и помешал оформить Андрею голевую передачу.

ВИДЕО. Как Тер Штеген помешал Лунину оформить ассист на звезду Реала

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Марк-Андре Тер Штеген видео сэйвы Винисиус Жуниор Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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