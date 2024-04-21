ВИДЕО. Обмен голами: Фермин Лопес забил Лунину, Лукас Васкес сравнял счет
Реалу удалось очень быстро отыграть пропущенный мяч во втором тайме
Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.
Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.
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Во втором тайме команды снова обменялись голами: Фермин Лопес забил Лунину на 69-й минуте, но очень быстро Лукас Васкес сравнял счет на 73-й минуте (2:2).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны
ГОЛ! 1:2. Фермин Лопес, 69 мин.
ГОЛ! 2:2. Лукас Васкес, 73 мин.
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