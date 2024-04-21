ВИДЕО. Винисиус Жуниор с пенальти сравнял счет для Реала в Эль-Классико

Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.

Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.

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На 18-й минуте ситуация в поединке уравнялась. Винисиус Жуниор с пенальти сравнял счет для Реала в Эль-Классико (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Барселоны

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 18 мин (пен)